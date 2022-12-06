Екатеринбургский депутат предложил ввести в школах уроки патриотизма

Депутат Александр Колесников на заседании городской думы Екатеринбурга предложил ввести в школах уроки патриотизма. «У меня в школе был урок гражданственности, сейчас он называется ''Разговоры о важном''. А можно просто взять и ввести урок патриотизма? Почему мы так боимся этого слова? У нас дети не знают историю своей страны, не знают, что сейчас в мире происходит. Я бы все-таки хотел, чтобы патриотизм у нас стоял на первом месте, а не какие-то разговоры о важном»,— высказался депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме этого, Александр Колесников предложил депутатам подумать о введении муниципальных надбавок учителям. «Понятно, что желания не всегда совпадают с нашими возможностями, но эту тему закрывать не надо. Наши учителя заслужили того, чтобы жить достойно. Я нормальный человек и понимаю, что сейчас и на сотку не прожить, но если десяточка от муниципалитета будет добавляться учителю, это будет неплохо»,— отметил он.

Напомним, сегодня дума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2023 год. Общий объем доходов запланирован в размере 64,2 млрд руб., расходная часть — 66,2 млрд руб. (дефицит составит 2 млрд руб.). Более 60% средств направят на поддержание социального сектора, в частности, 48% — на образование. Еще 26% средств пойдут на национальную экономику, остальное — на сферы ЖКХ, культуры, спорта.

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Диана Сунагатуллина