Продажи LCV группы ГАЗ за год сократились на треть

В январе-ноябре 2022 года в России было продано 33,5 тыс. новых легких коммерческих автомобилей группы ГАЗ. Это на треть меньше, чем за 11 месяцев прошлого года, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В перечне самых продаваемых LCV в России по-прежнему присутствуют две модели группы ГАЗ: Gazelle находится на первом месте (26,28 тыс. шт), Sobol – на третьем (7,25 тыс. шт).

Российский рынок легковых авто и LCV в целом упал на 60,9% с начала года, в январе-ноябре было продано 548,8 тыс. машин.

Подробнее о тенденции – в материале «Ъ» «Автопродажи закрепили падение в ноябре».

Анастасия Еремина