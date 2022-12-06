Власти примут «самые жесткие меры» к руководству школы Нижневартовска после поножовщины восьмиклассников

В школу №21 Нижневартовска, где восьмиклассник ранил ножом своего сверстника, направлена межведомственная комиссия, в которую вошли сотрудники департамента образования ХМАО, главный внештатный психолог округа и сотрудники ПДН. «Будем проверять вопрос антитеррористической защищенности. Необходимо установить, как случилось, что состоялся пронос холодного оружия в школу. И непосредственно саму система воспитательной работы школы. Предварительно, мы знаем, что был некий личностный конфликт между ребятами. Мы будем устанавливать, какие меры предпринимала школа для его урегулирования и что она сделала, чтобы не допустить такого развития событий. В отношении должностных лиц будут предприняты самые жесткие меры»,— рассказал директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

Инцидент произошел в 8:00 6 декабря. В больницу доставлены оба участника конфликта. Один находится в крайне тяжелом состоянии, второй — в удовлетворительном. По предварительным данным, в школу нож подросток принес из дома. Известно, что школьники учатся вместе с 1 класса, воспитываются в благополучных семьях, занимаются спортом и ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Югре.

СКР проводит проверку произошедшего. «Следователями выясняются обстоятельства происшествия, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливается степень тяжести вреда здоровью потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщила пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

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