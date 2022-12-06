Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера Украины Верещук и замглавы МИД Украины Джапарову

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал вице-премьера и министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук и замглавы МИД Украины Эмине Джапарову по обвинению в нарушении территориальной целостности России (ст. 280.2 УК РФ). Ранее ФСБ объявило их в международных розыск. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ирина Верещук Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Эмине Джапарова Фото: Andrew Medichini / AP Следующая фотография 1 / 2 Ирина Верещук Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Эмине Джапарова Фото: Andrew Medichini / AP

В отношении обеих фигуранток суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания или экстрадиции в РФ.

Ранее сегодня, ФСБ попросила заочно арестовать госпожу Верещук и госпожу Джапарову по делу о нарушении территориальной целостности России (ст. 280.2 УК РФ). По этой статье им может грозить до 6 лет лишения свободы.

В розыске на Украине находятся около 700 представителей российской власти. Среди них: глава Минобороны Сергей Шойгу, представителя Минобороны Игорь Конашенков, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава СВР Сергей Нарышкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и представитель МИД Мария Захарова.

О событиях 286-го дня после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов