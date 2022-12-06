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Коммерсантъ FM
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Мобилизованные получат преимущественное трудоустройство на прошлую должность в случае истечения трудового договора

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли проект поправки, которая установит преимущественное право мобилизованных на занимаемую должность, если трудовой договор истечет во время его приостановки из-за военной службы. Поправка также гарантирует мобилизованному другую вакантную должность или работу в случае отсутствия вакансии на ранее занимаемую им должность.

Как сказано в документе, если для мобилизованного нет должности, соответствующей его квалификации, он сможет претендовать на нижестоящую должность или менее оплачиваемую работу.

В октябре президент России Владимир Путин подписал ряд законов о правах мобилизованных. На время военной службы их трудовые договоры будут приостановлены, а рабочие места сохранены. Их и членов их семей также освободили от уплаты пеней по ЖКХ и предоставили каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. По данным Центробанка, с сентября по октябрь банки предоставили военнослужащим и членам их семей свыше 101 500 кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд руб.

Ранее «Ъ» писал, что в ноябре клиенты банков начали жаловаться на «недобросовестный подход» банков к предоставлению кредитных каникул мобилизованным. С такими ситуациями столкнулись клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, Альфа-банка и т. д.

Подробнее — в материале «Ъ» «Банки не прошли мобилизацию».

Олеся Павленко

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