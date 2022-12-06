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Коммерсантъ FM
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Путин наградил депутатов Саблина и Кастюкевича орденами Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении депутата «Единой России» Дмитрия Саблина орденом Мужества. Об этом сообщил сам господин Саблин. Также к награде представлен единоросс Игорь Кастюкевич. На официальном портале правовой информации документ пока не опубликован.

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Дмитрий Саблин

Дмитрий Саблин

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Игорь Кастюкевич

Игорь Кастюкевич

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Дмитрий Саблин

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Игорь Кастюкевич

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Господа Саблин и Кастюкевич награждены за «мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении важных государственных задач».

Орден Мужества — государственная награда, учрежденная указом президента России в 1994 году. Орденом награждаются граждане РФ, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время ЧС, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Ранее оба депутата попросили Минобороны отправить их в зону военной операции на Украине. Как уточнил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, Игорь Кастюкевич занимался обеспечением гуманитарной миссии в Херсонской области, а Дмитрий Саблин — в Мариуполе.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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