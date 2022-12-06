Суд освободил от наказания бывшего владельца «Росана» Кушуля, похитившего 2 млрд рублей налогов

Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес приговор бывшему владельцу петербургской компании «Росан Трейд» Андрею Кушулю, обвиненного в уклонении от уплаты почти 2 млрд рублей налогов. Его признали виновным, но освободили от отбывания срока в связи с тюремным заключением в Испании.

«Кушуль, действуя совместно с совладельцем вышеуказанной компании Романом Каневским, а также совместно с ранее осужденными соучастниками, организовали уклонение от уплаты налогов с организации на сумму около 2 млрд рублей, путем изготовления фиктивной бухгалтерской документации и внесения на основании нее в налоговые декларации на добавленную стоимость и по налогу на прибыль с января 2011 года по март 2016 года заведомо ложных сведений»,— говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России по Петербургу.

Суд приговорил Кушуля к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, однако экс-бизнесмен был освобожден в зале суда, так как ему зачли срок нахождения под стражей в Испании, где он скрывался до ареста и выдачи в РФ.

Ранее «Ъ» рассказывал о деле Кушуля и Каневского. В составе группы сотрудников компании «Росан», занимавшейся импортом снегоходов и гидроциклов, с 2011 по 2016 годы он систематически подавал в налоговые органы недостоверные сведения о налоговых вычетах по фиктивным взаимоотношениям со сторонними организациями. Ущерб бюджету РФ из-за недополучения налогов составил 1,9 млрд рублей. Самого Кушуля задержали в августе 2019 года в Перенеях по требованию Генпрокуратуры РФ. Его партнер Роман Каневский, также разыскиваемый по этому делу, находится в Литве под домашним арестом, информации о его возможной выдаче РФ нет.

Подробнее о деле против Кушуля и Каневского — в материале «Налоги нашли в Испании».

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