Жильцы восьми квартир не смогли вернуться домой после взрыва газа в Заволжье

В свои квартиры не могут вернуться жильцы восьми квартир, пострадавших от взрыва газа в жилом доме в Заволжье – 22 человека, включая восьмерых детей. Все они разместились у своих родственников, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.
Газ взорвался утром 5 декабря в квартире на втором этаже пятиэтажки на проспекте Дзержинского. Попасть домой не разрешили жильцам третьего и четвертого подъездов, чьи квартиры расположены на первом и втором этажах. Их жилье пострадало от взрыва или последствий тушения пожара. Остальные проживающие смогли вернуться домой.
По предварительным данным, несущие конструкции дома не пострадали, были разрушены некоторые межквартирные перегородки. Электроснабжение в доме было восстановлено, за исключением одной квартиры. Газ подключат после получения разрешения от специалистов.
Жильцы составляют акты повреждений. Восстанавливать межквартирные стены будет управляющая компания при поддержке администрации. «Жильцы могут обратиться в местную соцзащиту за матпомощью. До полной ликвидации последствий ситуация находится на контроле правительства региона»,– написал Глеб Никитин.
Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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