В Самаре на ул. Ново-Садовой предложили застроить жильем участок в 1,8 тыс. кв. метров

В Самаре под многоэтажную жилую высотную застройку рассматривается земельный участок площадью более 1,8 тыс. кв. м. Проект разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства опубликовала городская администрация.

Речь идет о земельном участке на ул. Ново-Садовая. Территория располагается в районе пересечения с ул. Челябинской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проект предусматривает застройку территории с числом парковочных мест из расчета 0,7 на одну квартиру. В настоящее время в городе проходят общественные обсуждения по этому вопросу.

С инициативой застроить указанный участок выступил Вахрамов О.Г. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», Олег Вахрамов является гендиректором и совладельцем ряда компаний, включая ООО «Европейский квартал», которое занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью, а также ООО «На Татьянке» (аренда и лизинг строительных машин и оборудования) и ООО «Современник» (управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе). Кроме того, он – президент ассоциации строительных компаний «Спектр недвижимости».

Ранее в Самаре было признано незаконным разрешение на строительство жилого дома на Пятой просеке. Решение принял суд по иску прокуратуры.

Георгий Портнов