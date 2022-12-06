В Самаре признано незаконным разрешение на строительство жилого дома на Пятой просеке

Удовлетворен иск прокуратуры о признании незаконным разрешения министерства строительства Самарской области на возведение многоквартирного жилого дома на Пятой просеке. Постановление вынес Ленинский районный суд Самары по иску прокуратуры. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Ранее областные чиновники выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на Пятой просеке в Самаре. Прокуратура посчитала, что это нарушит обеспеченность местных жителей детсадами и поликлиниками в указанном районе и подала иск в суд. Ее требования удовлетворены в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Ранее ООО «Специализированный застройщик „Сила спорта“» попросил суд признать незаконным отказ регионального министерства строительства в выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома на Пятой просеке в Самаре. 22-этажный объект застройщик планировал возвести в районе МТЛ-Арены. В июне текущего года местные жители выступили против строительства ЖК «Авангард» и направили жалобы в разные инстанции. В итоге областной минстрой все же разрешил возведение жилого дома. Однако прокуроры оспорили это.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «На Пятой просеке становится тесно».

Георгий Портнов