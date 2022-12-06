Манифестные настроения

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о работе «100 арт-манифестов: от футуристов до стакистов» и движении анти-анти-искусство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Альпина Паблишер» Фото: «Альпина Паблишер»

Вышла в свет примечательная книга британского историка искусств, специалиста в области международных отношений и военной истории Алекса Данчева. Называется она «100 арт-манифестов: от футуристов до стакистов». Объем — 584 страницы, перевод Катарины Лопаткиной. Оригинал мир увидел в 2011 году. Там был Penguin Press, у нас — «Альпина нон-фикшн».

Что касается первых манифестов футуризма, сначала итальянского (Маринетти, газета Le Figaro, 20 февраля 1909 года, Le Futurism), а затем и русского (Бурлюк-Крученых-Маяковский, 18 декабря 1912 года, «Пощечина общественному вкусу»), здесь все более или менее известно широкой публике. Если коротко: воспевание машин, призыв к разрушению старой — античной, академической — культуры.

А вот со стакизмом не все так популярно. Итак, stuckism или анти-анти-искусство — движение ремодернизма, манифестированное в Великобритании в 1999 году художниками Билли Чайлдишем и Чарли Томсоном для продвижения фигуративной живописи в противовес концептуальному искусству. Стакисты противопоставляют себя YBA — молодым британским художникам, перфомансу, инсталляционному, концептуальному и цифровому искусству, минимал-арту — всему тому, что мы с радостью зовем актуальным искусством.

Кстати, Билли Чайлдиш 1959 года рождения — интереснейший персонаж. Звать его Стивен Джон Хампер; родился, живет и работает в кентском городке Чатем. Имеет полный подростковый набор: отец сидел за наркотики, сам страдает дислексией и в детстве подвергся насилию. Он недолго учился живописи с другом Питером Дойгом. Вокалист, гитарист и поэт. Самая известная его группа — Thee Headcoats.

И все же многие сочинители манифестов в нашей стране довольно известны как авторы художественных или архитектурных произведений. Однако их принципиальные позиции у нас практически не озвучивали. Георг Базелиц, Барнетт Ньюман, Клас Ольденбург, Лучо Фонтана, Андре Бретон, Дерек Джармен, Вернер Херцог, Р.-Б. Китай («Первый манифест диаспористов», 1989 год), Чарльз Дженкс («13 положений постмодернистской архитектуры», 1996 год) и другие.