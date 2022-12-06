Налоговые доходы Тюменской области упали на 34%

В октябре 2022 года налоговые поступления в консолидированный бюджет Тюменской области составили 10,7 млрд руб., что на 34,1% ниже показателей октября 2021 года, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В целом с января по октябрь доходы в бюджет Тюменской области составили 121 млрд руб., что на 6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Исходя из исследования, к середине осени региональные бюджеты стали недополучать налоги из-за падения корпоративных прибылей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Свердловской области в октябре 2022 года поступления в консолидированный бюджет составили 32 млрд руб., что на 6% ниже октября 2021 года. Однако за январь-октябрь доходы в региональный бюджет достигли 278 млрд руб., что на 6% выше показателей 2021 года. В Ханты-Мансийском автономном округе поступления в региональный бюджет за октябрь увеличились на 5,7% до 1,6 млрд руб., а за январь-октябрь — на 15% до 304,5 млрд руб.

«В отличие от федерального бюджета, куда стекаются нефтегазовые доходы, регионы напрямую не получают сырьевую ренту. Регионы, в которых базируются крупные добывающие предприятия, забирают лишь часть доходов сырьевиков через налог на прибыль и НДФЛ. Это два ключевых налога для региональных бюджетов»,— пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В целом по итогам октября налоговые поступления в консолидированные бюджеты российских регионов впервые за год снизились на 6,6% до 1,3 трлн руб. По подсчетам аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, рост налоговых доходов опередил инфляцию только в каждом шестом регионе. При этом по итогам десяти месяцев общий налоговый доход в консолидированных бюджетах превышает показатель прошлого года на 14,9%.

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Диана Сунагатуллина