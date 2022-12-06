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Коммерсантъ FM
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МИД России обвинил США в насыщении дискуссии по иранской сделке «непрофильными вопросами»

Как считает замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, договоренности относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе «находятся в статике». Он отметил, что восстановить сделку будет непросто, если США продолжат «насыщать дискуссию» по СВПД вопросами, которые чиновник расценивает как непрофильные.

Сергей Рябков

Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В 2015 году Иран заключил соглашение о СВПД с «группой шести» (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция). План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и возобновил действие антииранских санкций. Тегеран стал отказываться от соблюдения СВПД.

«По большому счету вопрос в принятии соответствующих политических решений. Главное решение, по нашей оценке,— необходимость США осознать и признать, что им, Соединенным Штатам, нужно вернуться к полноформатному выполнению резолюции 2231»,— рассказал господин Рябков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, что резолюция 2231 от 20 июля 2015 года, принятая Совбезом ООН, одобряла СВПД — в ней также были изложены график инспекций ядерных объектов Ирана и положения о снятии санкций ООН с республики.

22 ноября иранское агентство ISNA сообщило, что Тегеран начал обогащать уран до 60% на подземном ядерном объекте. Страны «евротройки» обвинили Иран в нарушении ядерной сделки, а президент США Джо Байден заявил о готовности американской стороны остановить иранскую ядерную программу военными средствами.

О дискуссии вокруг безъядерного статуса Ближнего Востока — в материале «Ъ» «Возъядри Ближнего своего».

Андрей Сапожников

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