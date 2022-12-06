В Самаре расследуют конфликт между заключенными и сотрудниками колонии

Возбуждено уголовное дело о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Поводом для этого стал инцидент в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Самарской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«По версии следствия, 25 ноября 2022 года в ходе проведения внепланового обыска в отряде ИК-6 несколько осужденных причинили незначительные телесные повреждения сотрудникам ФКУ ИК-6 УФСИН России по Самарской области, а также высказали оскорбления и угрозы в отношении присутствующих сотрудников администрации исправительного учреждения»,– говорится в сообщении.

Фото: СУ СК Самарской области

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Ранее между осужденными исправительной колонии № 5 возник конфликт во время ужина, когда в столовую зашли заключенные одного из отрядов.

На их появление неожиданно резко отреагировал заключенный из отряда обслуживания. Он начал оскорблять пришедших, используя нецензурные выражения. Оскорбленные, по данным следствия, выбежали на улицу, сломали ограждение, вооружились обломками и побежали в барак, где проживает обслуживающий отряд. Там и произошла потасовка, в которой участвовали осужденные из обоих отрядов. Во время драки были подожжены матрасы и одеяла государственного учреждения.

Позже в сообщении регионального СУ СКР говорилось, что вооружившиеся обломками ограждения мстили другим осужденным «за оказание ими содействия администрации исправительного учреждения». Группа избила 19 человек из хозяйственного отряда. Из них 17 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу УФСИН и городскую клиническую больницу им. Н.И.Пирогова.

Было возбуждено уголовное дело против 16 заключенных колонии, которые, предположительно, стали зачинщиками конфликта. Однако позже оно было возвращено прокурору из-за неправильно составленного обвинительного заключения.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Суду не хватило точности».