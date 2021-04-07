Суду не хватило точности

Уголовное дело о массовом столкновении заключенных в самарской исправительной колонии № 5 в 2019 году возвращено прокурору из-за неправильно составленного обвинительного заключения. Об этом сообщается на сайте Куйбышевского районного суда. Дело против 16 заключенных колонии, которые предположительно стали зачинщиками конфликта, передали в суд в начале этого года. Вскоре один из обвиняемых умер. Как пояснили в надзорном органе, смерть не связана с инцидентом двухлетней давности. Постановление суда о возвращении уголовного дела прокуратура намерена ­обжаловать.

Как стало известно „Ъ“, Куйбышевский районный суд Самары на прошлой неделе распорядился вернуть уголовное дело о массовых беспорядках в ФКУ «Исправительная колония № 5» из-за нарушенного права на защиту одного из подсудимых и не конкретизированного обвинения против двух других предполагаемых зачинщиков конфликта. О том, что дело передано в суд, стало известно в середине февраля текущего года. Предварительные слушания начались в марте. Обвинение было предъявлено 16 заключенным колонии в возрасте от 22 до 37 лет, один из которых позже скончался. По словам представителей надзорного органа, смерть не связана с произошедшим в колонии инцидентом.

Подсудимым в общей сложности инкриминировалось шесть статей уголовного кодекса: дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, разбой, участие в массовых беспорядках, умышленное причинение легкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как ранее сообщалось, конфликт между осужденными исправительной колонии № 5 возник во время ужина 8 февраля 2019 года, когда в столовую зашли заключенные одного из отрядов. На их появление неожиданно резко отреагировал заключенный из отряда обслуживания. Он начал оскорблять пришедших, используя нецензурные выражения. Оскорбленные, по данным следствия, выбежали на улицу, сломали ограждение, вооружились обломками и побежали в барак, где проживает обслуживающий отряд. Там и произошла потасовка, в которой участвовали осужденные из обоих отрядов. Во время драки были подожжены матрасы и одеяла государственного ­учреждения.

• Исправительная колония № 5 является колонией общего режима для осужденных мужчин, ранее не отбывавших наказание в местах лишения свободы. Прежде подобных конфликтов в учреждении не было, пятая ИК считалась ­образцовой.

Позже в сообщении регионального СУ СКР говорилось, что вооружившиеся обломками ограждения мстили другим осужденным «за оказание ими содействия администрации исправительного учреждения». Группа избила 19 человек из хозяйственного отряда. Из них 17 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу УФСИН и городскую клиническую больницу им. Н.И.Пирогова.

Как отмечает следственный орган, сотрудникам колонии удалось прекратить беспорядки за 30 минут. Предполагаемые виновники конфликта своей вины не признали. В ходе расследования уголовного дела проведено около 230 допросов и более 50 судебных экспертиз, в том числе медицинские, пожарно-технические, молекулярно-генетические, дактилоскопические, психиатрические, биологические, комиссионные медицинские. Уголовное дело насчитывает 80 томов.

Как поясняют юристы, подсудимым в зависимости от уровня вовлеченности в конфликт и характера совершенных действий грозит до 10 лет лишения свободы. В региональной прокуратуре „Ъ“ сообщили, что намерены обжаловать постановление суда о возвращении уголовного дела.

В 2016 году суд приговорил к различным срокам заключения девять жителей Ульяновска за массовую драку в одном из сел Татарстана. Осужденные в мае 2015 года, скрыв лица под балаклавами и вооружившись огнестрельным и травматическим оружием, металлическими и деревянными палками, бейсбольной битой и камнями, на шести автомобилях со снятыми государственными номерами приехали сельскому дому культуры, где собрались местные жители на празднование Святой Троицы. Поводом для выяснения отношений послужил произошедший накануне конфликт между сельчанами и двумя жителями Ульяновска. Ворвавшиеся в дом культуры стали оскорблять собравшихся нецензурной бранью, угрожать физической расправой и забрасывать камнями, после чего начали стрелять из огнестрельного оружия в воздух и в толпу людей. Максимальный срок наказания составил 1 год и восемь месяцев.

Сабрина Самедова