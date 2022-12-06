Путин посетит саммит ЕАЭС в Бишкеке 9 декабря

Президент России Владимир Путин собирается посетить саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 9 декабря в Бишкеке, Киргизия. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Бишкек будет, в пятницу. Планируется»,— сказал Юрий Ушаков в ответ на вопрос «Интерфакса».

Ранее в киргизской газете «Вечерний Бишкек» появилась публикация о том, что Владимир Путин может не приехать на саммит ЕАЭС 9 декабря. Издание не приводило источников информации. По мнению автора материала, отменить визит могли бы из-за атаки беспилотников на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях. Позже материал удалили с сайта издания.

Подробнее об атаках на аэродромы — в материале «Ъ» «"Стрижи" налетели».

Олеся Павленко