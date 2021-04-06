Станцию метро «Ладожская» ожидает капремонт

Станцию метро «Ладожская» в Петербурге планируют закрыть на капремонт в 2022 году. Как заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, проект капремонта в настоящее время проходит Главгосэкспертизу.

По его словам, на стации есть протечки, нарушения требований безопасной эксплуатации. Ремонт начнется после прохождения экспертизы. На время работ выход со станции будет закрыт.

Господин Поляков добавил, что предстоящие ремонтные работы не учли разработчики проекта электрички из Кудрово. «Проект продолжают разрабатывать. Планы по ремонту "Ладожской" они не учли. Возможно, электричку придётся запускать в сторону "Волковской»,— цитирует слова чиновника «Деловой Петербург».

Напомним, что станция метро «Ладожская» была открыта 30 декабря 1985 года