РБК: Минфин предложил освободить от налогов продажу акций подсанкционными компаниями

Минфин планирует освободить подсанкционные компании от налога на прибыль с продажи акций в 2022 году. Ведомство разработало соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ. В пресс-службе Минфина также сообщили, что 5 декабря документ был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

По информации РБК, Минфин предлагает установить нулевую ставку по налогу на прибыль для доходов, полученных от продажи акций или долей компаний. «Минфин России по поручению правительства РФ подготовил проект поправок, которыми предлагается в 2022 году установить для организаций в условиях санкционного давления нулевую ставку налога на прибыль при их реструктуризации. Это позволит ограничить расширение санкционного воздействия на такие компании, а также обеспечит стабилизацию финансового состояния организаций, ранее не планировавших продажу активов»,— сообщили в пресс-службе Минфина.

Как следует из документа, льготу смогут получить компании, которые продали свои активы и попали под санкции США, Евросоюза или под более мягкие секторальные санкции в 2022 году. Кроме того, для получения нулевой ставки продаваемые доли должны принадлежать одному налогоплательщику более одного года.

По мнению опрошенных РБК экспертов, мера должна ослабить налоговую нагрузку на компании, которым пришлось продавать свои доли в «дочках», чтобы вывести их из-под санкционных рисков.

Ранее аналогичную меру приняли для налога на прибыль для физических лиц. От налога на прибыль освободили физических лиц, которые попали под санкции и продавали свои доли в компаниях, чтобы бизнес избежал санкционных рисков.

Олеся Павленко