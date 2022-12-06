Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 15:39

Около курского аэродрома локализуют пожар после атаки украинского беспилотника

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке местной инфраструктуры беспилотником со стороны Украины.

Фото: Пресс-служба администрации Курской области

Фото: Пресс-служба администрации Курской области

В результате «в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель». Пострадавших, по словам главы региона, нет.

«Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте»,- написал утром 6 декабря в своем телеграм-канале господин Старовойт.

Позже он рассказал, что из-за продолжающейся борьбы с огнем «в районе аэродрома» были отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.

По данным региональных властей, Московская железная дорога отправила на аэродром три пожарных поезда, в каждом по две цистерны со 120 т воды и более пяти т пенообразователя.

Около трех часов дня прошло заседании оперативного штаба на территории аэродрома, где «пожарные продолжают бороться с огнем». Как отметил губернатор, «благодаря оперативным и слаженным действиям всех служб, распространение огня не допущено». По его данным, всего на месте с огнем борются более 200 человек и 50 единиц спецтехники. Это аварийно-спасательные подразделения ГУ МЧС по Курской области, аварийно-спасательной и противопожарной служб региона, Министерства обороны РФ и «ЭКОСПАСа». Работы по ликвидации «ведутся в пределах обвалования».

Сегодня же в регионе продлили желтый уровень террористической опасности до 21 декабря.

Андрей Цветков

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...