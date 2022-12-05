ВСУ повредили газопровод во время очередного обстрела приграничных поселков в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил обстрелы ВСУ приграничных поселков Теткино Глушковского района и Гуково Суджанского района 5 декабря. «ВСУ вновь продолжили обстрел приграничных территорий Курской области. Благодаря оперативно сработавшей системе оповещения, пострадавших нет»,— написал господин Старовойт в своем telegram-канале.

По его данным, в Теткино сегодня попал 21 снаряд. Есть попадание в газопровод, также почти во всем поселке нарушено электроснабжение. По предварительной информации, в населенном пункте сегодня повреждено около 20 частных домов: осколками посечены фасады, кровля, разбиты оконные стекла.

Еще 13 попаданий зафиксировано в поселке Гуково Суджанского района «Из-за обстрела здесь также нарушено энергоснабжение. Аварийные бригады готовятся устранить последствия обстрелов в самые ближайшие сроки»,— сообщил губернатор

Сергей Калашников

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