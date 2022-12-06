Идея создания спецтрибунала по Украине «находится на столе» у властей США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о начале обсуждений по созданию специального международного трибунала для расследования действий России на Украине. В ходе конференции газеты The Wall Street Journal, которая проходит с 5 по 6 декабря, господин Блинкен сообщил, что эти обсуждения уже «находятся на столе».

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Фото: Reuters Энтони Блинкен

Фото: Reuters

«Я не хочу заранее говорить, но важно, чтобы информация собиралась. Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности за эти вещи, но мы также поддерживаем усилия Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации. Идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала. Все это на столе»,— сказал господин Блинкен (цитата по ТАСС).

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании политического режима в РФ террористическим. В документе также подчеркивалась необходимость создания международного уголовного трибунала по Украине. Это решение поддержала и Парламентская ассамблея НАТО.

1 декабря в МИД Франции сообщили о начале совместной работы с европейскими и украинскими властями по созданию спецтрибунала. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении представить план Еврокомиссии о создании международного суда на заседании глав МИДов стран ОБСЕ. В Кремле подчеркнули, что Россия не будет считать такой трибунал легитимным и не признает его результатов.

Милена Костерева