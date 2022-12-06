Апелляция отменила обвинительный приговор экс-директору ГСК «Югория» по делу о растрате 183 млн рублей

Суд апелляционной инстанции отменил обвинительный приговор бывшему генеральному директору ГСК «Югория» Владимиру Волкову. Дело передано на новое судебное разбирательство, следует из картотеки суда. В июле этого года господин Волков был признан виновным в растрате 183 млн руб. ( ч. 4 ст. 160 УК РФ), суд приговорил его к семи годам шести месяцам колонии общего режима. По решению апелляции, теперь дело будет рассмотрено заново.

Другим фигурантом дела был другой экс-глава страховой компании Алексей Семенихин. Однако, по данным картотеки суда, уголовное дело в отношении него было прекращено в январе этого года в связи с истечением срока давности.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», по версии следствия, в период с апреля 2005 по январь 2012 года Владимир Волков и Алексей Семенихин, являясь поочередно генеральными директорами ОАО ГСК «Югория», учрежденного правительством Ханты-Мансийского автономного округа, похитили путем заключения фиктивных договоров перестрахования 183 млн руб. Позже следователи арестовали имущество обвиняемых, соразмерного причиненному ущербу.

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