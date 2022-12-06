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Коммерсантъ FM
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Орбан призвал пересмотреть антироссийские санкции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился с мнением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что цена российско-украинского конфликта «не одинакова по обе стороны Атлантики». Он призвал пересмотреть санкции, введенные против России.

Фото: Bernadett Szabo/File Photo, Reuters

Фото: Bernadett Szabo/File Photo, Reuters

«Президент Макрон прав: цена войны России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро решить проблему европейского энергетического кризиса. Пришло время пересмотреть санкции»,— написал господин Орбан в Twitter.

Господин Макрон в интервью CBS говорил о «рассинхронизации» в отношениях США и Европы. Он вновь отмечал, что цена американского газа для Европы многократно выше, чем для внутреннего рынка. Французский президент также критиковал закон о снижении инфляции, недавно принятый в США.

О визите господина Макрона в США — в материале «Ъ» «Франция, экспортный вариант».

Леонид Уварчев

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