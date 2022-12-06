МИД Канады вызвал посла РФ из-за заявления о голодоморе

Российский посол Олег Степанов был вызван в МИД Канады из-за пресс-релиза диппредставительства о голодоморе. На прошлой неделе посольство заявило, что Оттава способствует распространению антиисторической лжи своими комментариями о «целенаправленном голодоморе украинцев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Канаде Олег Степанов

Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации Посол России в Канаде Олег Степанов

Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Генеральный директор (департамента.— "Ъ") по европейским делам Майкл Бонсер пригласил, чтобы сделать демарш, донести канадскую позицию несогласия с пресс-релизом посольства по голодомору»,— сказал господин Степанов журналистам (цитата по ТАСС). Посол, в свою очередь, донес до господина Бонсера российскую позицию насчет голодомора. По мнению российского дипломата, происходит «тотальное бесчеловечное отрицание исторических фактов». По итогам встречи стороны разошлись «на несогласии по этому сюжету».

В 2006 году на Украине Верховная рада приняла закон, который обозначил голодомор в 1930-е годы как геноцид украинцев. Россия критиковала это решение. Москва отмечает, что голод в начале 1930-х годов в СССР поразил не только украинскую часть страны. В общей сложности погибло больше 7 млн человек. 2,5 млн из них — в российской части, еще 1,5 млн — в Казахстане. Посольство России на прошлой неделе выражало сожаление, что несколько правительств Канады «решили поверить в дезинформацию» о голодоморе.

Леонид Уварчев