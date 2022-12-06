Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Крупнейшие компании в сегменте ОСАГО (10 мес. 2022 года)

Название Сборы премий (млрд руб.) Изм. за год (%) Количество договоров (млн шт.) Изм. за год (%)
«РЕСО-Гарантия» 37,24 12,6 4,94 -1,3
«Ингосстрах» 34,90 52,4 4,70 22,9
«АльфаСтрахование» 34,57 16,4 5,20 -0,7
ВСК 20,36 37,4 3,06 18,2
«Росгосстрах» 14,58 -42,7 2,68 -45,2
СОГАЗ 12,21 26,9 1,89 1,5
«Ренессанс Страхование» 10,46 38,7 1,26 25,0
«Югория» 10,35 50,4 1,86 28,7
«Согласие» 6,76 -12,8 1,00 -29,0
«Тинькофф Страхование» 6,04 108,8 0,68 69,5
МАКС 5,83 55,9 0,83 30,6
«Астро-Волга» 3,97 59,6 1,41 37,8
«Энергогарант» 3,95 10,4 0,68 -7,3
«Сбербанк страхование» 3,08 2294,5 0,60 1654,5
«Гелиос» 2,86 28,2 0,43 -11,9
«Зетта Страхование» 2,61 19,9 0,45 3,9
«Гайде» 1,40 3,9 0,22 -5,0
«Совкомбанк страхование» 1,33 -11,7 0,22 -38,0
«Двадцать первый век» 1,15 21,1 0,24 10,1
ОСК 0,96 0,9 0,13 -9,8

Источник: по данным Агентства страховых новостей.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...