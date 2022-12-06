Крупнейшие компании в сегменте ОСАГО (10 мес. 2022 года)

Название Сборы премий (млрд руб.) Изм. за год (%) Количество договоров (млн шт.) Изм. за год (%) «РЕСО-Гарантия» 37,24 12,6 4,94 -1,3 «Ингосстрах» 34,90 52,4 4,70 22,9 «АльфаСтрахование» 34,57 16,4 5,20 -0,7 ВСК 20,36 37,4 3,06 18,2 «Росгосстрах» 14,58 -42,7 2,68 -45,2 СОГАЗ 12,21 26,9 1,89 1,5 «Ренессанс Страхование» 10,46 38,7 1,26 25,0 «Югория» 10,35 50,4 1,86 28,7 «Согласие» 6,76 -12,8 1,00 -29,0 «Тинькофф Страхование» 6,04 108,8 0,68 69,5 МАКС 5,83 55,9 0,83 30,6 «Астро-Волга» 3,97 59,6 1,41 37,8 «Энергогарант» 3,95 10,4 0,68 -7,3 «Сбербанк страхование» 3,08 2294,5 0,60 1654,5 «Гелиос» 2,86 28,2 0,43 -11,9 «Зетта Страхование» 2,61 19,9 0,45 3,9 «Гайде» 1,40 3,9 0,22 -5,0 «Совкомбанк страхование» 1,33 -11,7 0,22 -38,0 «Двадцать первый век» 1,15 21,1 0,24 10,1 ОСК 0,96 0,9 0,13 -9,8