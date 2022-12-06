Крупнейшие компании в сегменте ОСАГО (10 мес. 2022 года)

|
|Название
|Сборы премий (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Количество договоров (млн шт.)
|Изм. за год (%)
|«РЕСО-Гарантия»
|37,24
|12,6
|4,94
|-1,3
|«Ингосстрах»
|34,90
|52,4
|4,70
|22,9
|«АльфаСтрахование»
|34,57
|16,4
|5,20
|-0,7
|ВСК
|20,36
|37,4
|3,06
|18,2
|«Росгосстрах»
|14,58
|-42,7
|2,68
|-45,2
|СОГАЗ
|12,21
|26,9
|1,89
|1,5
|«Ренессанс Страхование»
|10,46
|38,7
|1,26
|25,0
|«Югория»
|10,35
|50,4
|1,86
|28,7
|«Согласие»
|6,76
|-12,8
|1,00
|-29,0
|«Тинькофф Страхование»
|6,04
|108,8
|0,68
|69,5
|МАКС
|5,83
|55,9
|0,83
|30,6
|«Астро-Волга»
|3,97
|59,6
|1,41
|37,8
|«Энергогарант»
|3,95
|10,4
|0,68
|-7,3
|«Сбербанк страхование»
|3,08
|2294,5
|0,60
|1654,5
|«Гелиос»
|2,86
|28,2
|0,43
|-11,9
|«Зетта Страхование»
|2,61
|19,9
|0,45
|3,9
|«Гайде»
|1,40
|3,9
|0,22
|-5,0
|«Совкомбанк страхование»
|1,33
|-11,7
|0,22
|-38,0
|«Двадцать первый век»
|1,15
|21,1
|0,24
|10,1
|ОСК
|0,96
|0,9
|0,13
|-9,8