1/8 финала

Англия—Сенегал 3:0
Хендерсон, 38; Кейн, 45+3; Сака, 57
4 декабря. Эль-Хаур, стадион Al Bayt. 65 985 зрителей.
Статистика матча
Англия Сенегал
Удары по воротам 8 10
Удары в створ 4 2
Угловые 3 3
Фолы 16 12
Предупреждения 0 1
Процент владения мячом 61 39
Япония—Хорватия 1:1 (серия пенальти 1:3)
Маэда, 43 — Перишич, 55
5 декабря. Эль-Вакра, стадион Al Janoub. 42 523 зрителя.
Статистика матча
Япония Хорватия
Удары по воротам 13 17
Удары в створ 4 4
Угловые 8 5
Офсайды 3 0
Фолы 13 16
Предупреждения 0 2
Процент владения мячом 42 58
Матч Бразилия—Южная Корея завершился после подписания номера в печать.
06.12: Марокко—Испания, Португалия—Швейцария.
1/4 финала
09.12: Нидерланды—Аргентина, Хорватия—победитель матча Бразилия—Южная Корея.
10.12: Англия—Франция.