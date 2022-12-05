Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

1/8 финала

Англия—Сенегал 3:0

Хендерсон, 38; Кейн, 45+3; Сака, 57

4 декабря. Эль-Хаур, стадион Al Bayt. 65 985 зрителей.

Статистика матча

Англия Сенегал

Удары по воротам 8 10

Удары в створ 4 2

Угловые 3 3

Фолы 16 12

Предупреждения 0 1

Процент владения мячом 61 39

Япония—Хорватия 1:1 (серия пенальти 1:3)

Маэда, 43 — Перишич, 55

5 декабря. Эль-Вакра, стадион Al Janoub. 42 523 зрителя.

Статистика матча

Япония Хорватия

Удары по воротам 13 17

Удары в створ 4 4

Угловые 8 5

Офсайды 3 0

Фолы 13 16

Предупреждения 0 2

Процент владения мячом 42 58

Матч Бразилия—Южная Корея завершился после подписания номера в печать.

06.12: Марокко—Испания, Португалия—Швейцария.

1/4 финала

09.12: Нидерланды—Аргентина, Хорватия—победитель матча Бразилия—Южная Корея.

10.12: Англия—Франция.

  • Газета «Коммерсантъ» №226 от 06.12.2022, стр. 12

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...