Предприниматель из Екатеринбурга построит в Чусовом горнолыжный комплекс

Предприниматель из Екатеринбурга Владимир Долматов намерен построить в Чусовом (Пермский край) всесезонный горнолыжный комплекс «Ермак». Его ООО «Спортивный туристический комплекс “Ермак”» стало резидентом ТОСЭР «Чусовой». По информации краевых властей, комплекс будет построен в районе бывшего каменного карьера. Инвестиции в возведение комплекса оцениваются в 220 млн руб. А вместе с вложениями в развитие сопутствующей туристической инфраструктуры они могут составить до 1,2 млрд руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «СТК “Ермак”» с уставным капиталом 10 тыс. руб. было зарегистрировано в Чусовом в июле 2021 года. Единственным учредителем ООО является Владимир Долматов. Он владеет екатеринбургским ООО «Межрегиональная кабельная компания» (оптовая продажа кабельно-проводниковой продукции). А также является совладельцем еще двух компаний, расположенных в Екатеринбурге: ООО «Профессиональные системы водоотвода» (монтаж систем водоотведения), и ООО «Резервуарное оборудование» (торговля оборудованием для резервуаров). Совокупная выручка этих трех юрлиц за 2021 год составила 25,3 млн руб., чистая прибыль — 413 тыс. руб.

Подробнее о проекте в Чусовом — в материале «Ъ-Прикамье» «Карьеры и зоны отдыха».

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