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В Ярославле в доме, где произошел взрыв бытового газа, запущено отопление

В правительстве Ярославской области сообщили, что отопление запущено во всех трех подъездах дома на улице Кузнецова, где сегодня утром произошел взрыв бытового газа. На данный момент первый подъезд, в котором случился взрыв, непригоден для проживания.

«По возможности заселения жильцов во второй и третий подъезд должно дать заключение МЧС»,— рассказали в пресс-службе правительства.

Всего в доме 88 жильцов, часть из них изъявили желание поехать к родственникам, отказавшись от размещения в развернутом пункте временного размещения в ДК им. Добрынина. Ярославцы уже забрали из дома документы, теплые вещи и животных.

Две семьи расположат в маневренном фонде, жилые помещения уже подобраны, сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.

«Я не исключаю, что могут быть дополнительные обращения. Кто-то находился на работе, кто-то в отъезде. Если будут обращения, мы готовы разместить в маневренном фонде. Резерв есть»,— сказал господин Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сегодня утром в Ярославле в квартире в доме на улице Кузнецова произошел взрыв бытового газа, пострадал 40-летний мужчина. Основные разрушения зафиксированы в квартире, где произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Алла Чижова

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