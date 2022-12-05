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Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде днем 6 декабря

Во вторник, 6 декабря в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В городе и Ленобласти пройдут сильные снегопады, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного УГМС.

Снег в Петербурге начнется еще ночью, но будет умеренным. Днем количество осадков значительно усилится. Ветер будет умеренным, придет с юга и юго-востока. Днем воздух прогреется до -3 градусов, а ночью – до -7.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург и Ленобласть ожидают снегопады на протяжении всей недели.

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