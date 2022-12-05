Петербург и Ленобласть ожидают снегопады на протяжении всей недели

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 5 по 11 декабря ожидаются снегопады различной силы, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Осадки в регионы принесет циклон, движущийся к СЗФО с Балтийского моря.

«Практически каждый день по территории Ленинградской области будет идти снег. Сильных снегопадов пока не ожидается, но небольшой и умеренный снег в Санкт-Петербурге будет выпадать. Температура воздуха останется в пределах -2…-5 градусов, а вот в отдельные ночи может понижаться и до -8…-10 градусов»,— написал господин Колесов в своем Telegram-канале. Он добавил, что сейчас высота снега в ближайших пригородах Петербурга составляет от 5 до 10 см.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге за весь ноябрь было зафиксировано всего 8 часов солнечной погоды.

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