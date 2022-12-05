Пермские кафе «Баскин Роббинс» могут сохранить американский бренд

ГК «Алендвик», управляющая пермскими кафе «Баскин Роббинс», ведет переговоры о сохранении франшизы бренда. Об этом сообщает портал «Эхо Перми» со ссылкой на источник в группе компаний. Планируется, что в течение недели переговоры завершаться, и будет подписано новое соглашение. Подробностей собеседник портала не раскрыл, ссылаясь на конфиденциальность переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс карты Фото: Яндекс карты

Ранее стало известно, что российский производитель мороженого Baskin Robbins АО «БРПИ» подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE. По данным «Ъ», регистрация новых марок может быть связана с утратой права на использование бренда Baskin Robbins. Один из управляющих кафе «Баскин Роббинс» в Подмосковье сообщил, что около месяца назад получил уведомление о смене бренда и с 1 декабря должен поменять вывеску.

Мороженое американской компании Baskin Robbins появилось на российском рынке в 1988 году. В 1990 году было зарегистрировано первое совместное предприятие в России — «Баскин Роббинс Совьет Интернэшнл», а через шесть лет в Москве открылась крупнейшая в Европе фабрика по производству мороженого «Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед» (ныне БРПИ). Первое кафе-мороженое «Баскин Роббинс» начало работать в столице в 1992 году. По информации на март текущего года, в России и странах СНГ насчитывалось 335 заведений сети.

В Перми, по данным на сайте ГК «Алендвик», работает четыре кафе «Баскин Роббинс»: в ТРК «Столица» на ул. Мира, 41/1, на Комсомольском проспекте, 7, на ул. Маршала Рыбалко, 85б и в ТРК «Семья» на ул. Революции, 13.