«Ростовводоканал» восстановил нормальную работу водозаборных сооружений

В Ростове-на-Дону восстановлена подача воды в систему водоснабжения, прерванная ранее из-за неблагоприятных метеорологических явлений, сообщает АО «Ростовводоканала».

Согласно информации ресурсоснабжающего предприятия, водозаборы работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что в трех районах Ростова ограничили водоснабжение из-за образования шуги (мелких ледяных кристаллов) в реке Дон, которая препятствовала водозабору.

«С 11.30 технологи поэтапно повышали давление в распределительной сети города, перенаправляя воду для первостепенного обеспечения социально значимых объектов», — сообщает пресс-служба компании.

Анастасия Назарова