В трех районах Ростова ограничена подача воды из-за ледяной крошки в Дону

Из-за образования шуги (мелких ледяных кристаллов) в реке Дон в трех районах Ростова ограничена подача воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Наледь, образовавшаяся на водозаборных сооружениях АО «Ростовводоканал» в мкр. Александровка, ухудшила их пропускную способность. Вода подается в город с пониженным давлением. Ограничение частично касается Кировского, Пролетарского и Октябрьского районов. Восстановить водоснабжение планируется до 13:00.

Как поясняется в сообщении, в Дону из-за мороза и сильного ветра образуются мелкие ледяные кристаллы. Они налипают на конструкции водозаборных сооружений, что препятствует нормальному поступлению речной воды в водоприемные камеры.

Кристина Федичкина