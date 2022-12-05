Евро подорожал до 66 рублей

По состоянию на 16:15 мск сегодня, 5 декабря, евро на Мосбирже торгуется на отметке 66,06 руб./€. Это максимальное подорожание европейской валюты по отношению к рублю с 6 июля.

Незначительный рост показывает и доллар США: как следует из актуальных биржевых котировок, валюта торгуется на уровне 62,3 руб./$ (+0,2%).

Ослабление позиций российской валюты участники рынка связывают с согласованием потолка цен на поставки нефти из России странами Евросоюза на прошлой неделе. Согласно экспортному ограничению, европейские импортеры не смогут закупать российское топливо дороже $60 за баррель.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

О последствиях ценового лимита — в материале «Ъ FM» «Нефть продается с лимитом».

Андрей Сапожников