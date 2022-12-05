Тамбовский химзавод «Пигмент» планирует расширение производства отбеливателей

Расположенный в Тамбове химический завод АО «Пигмент» планирует инвестировать не менее 31,1 млн руб. в расширение производства отбеливателей для бумаги и синтетических моющих средств. Компания получила льготный заем на эту сумму в региональном фонде развития промышленности, сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области.

Проект направлен на модернизацию существующего производства стильбен-триазиновых оптических отбеливателей и выпуск новых марок продукции «для обеспечения полного импортозамещения при производстве офисной бумаги повышенной белизны», сообщили в облправительстве.

Там отметили, что «Пигмент» является единственным в России производителем отбеливателей такого вида.

О других инвестпроектах в промышленном секторе Тамбовской области — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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