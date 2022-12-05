В Петербурге начались зимние технологические разводки мостов

СПб ГБУ «Мостотрест» с 6 декабря начнет технологические разводки мостов через реки Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба предприятия.

На текущей неделе будут разводиться Большеохтинский (6 декабря с 2:00 до 5:00), Литейный (6 и 7 декабря с 1:40 до 4:45), Биржевой (6, 7 и 8 декабря с 2:00 до 4:55), Троицкий (8 и 9 декабря с 1:20 до 4:50) и Благовещенский (8 и 9 декабря с 1:25 до 5:00) мосты.

«Обращаем ваше внимание, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время. Разводки Благовещенского моста будут проводиться в сквозном режиме, без промежуточной наводки»,— говорится в сообщении «Мостотреста».

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