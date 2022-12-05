Глава Росприроднадзора: найденные на побережье в Дагестане тюлени могли погибнуть от недостатка кислорода

Причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание, предположила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

«Не видим механических повреждений, не видим повреждений от сетей или других рыболовных снастей, поэтому ученые сейчас занимаются вскрытием животных. По предварительным данным, видим следы гипоксии, такого изменения в организме животного, вызванного кислородным голоданием»,— цитирует «РИА Новости» госпожу Радионову.

Признаков загрязнения окружающей среды в виде каких-либо тяжелых фракций в воде не обнаружено, сказала она, но подробные результаты исследований появятся лишь к концу недели.

По данным минприроды Дагестана, вдоль побережья Каспия на территории республики обнаружено уже 2,5 тыс. мертвых тюленей.

Как сообщал «Ъ», в начале июня 2021 года замруководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов сообщил, что причиной гибели около 90% тюленей, найденных за несколько предыдущих месяцев в Дагестане, стала асфиксия в результате выбросов газа со дна моря.

Юлия Рыбина, Махачкала