Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-главу Petropavlovsk Масловского приговорили к 5,5 года колонии за мошенничество

Басманный суд Москвы приговорил основателя и бывшего гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского к пяти с половиной годам колонии по делу о мошенничестве. Обвинение требовало для него семь с половиной лет колонии.

Павла Масловского признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его защита настаивала на оправдательном приговоре.

«Суд постановил назначить Масловскому П. А. наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 года»,— зачитала приговор судья Евгения Николаева (цитата по ТАСС).

Экс-главу Petropavlovsk задержали в феврале 2021 года. По данным следствия, в 2018 году он по заведомо невыгодной цене обеспечил покупку его компанией офиса в Благовещенске, который принадлежал его сыну. Его адвокаты говорили, что обвинение основано на неверной оценке стоимости недвижимости, включавшей в себя помимо здания и находившийся под ним земельный участок. Сам он вину не признал.

Подробности — в материале «Ъ» «Здание оказалось золотым».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...