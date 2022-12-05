Экс-главу Petropavlovsk Масловского приговорили к 5,5 года колонии за мошенничество

Басманный суд Москвы приговорил основателя и бывшего гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского к пяти с половиной годам колонии по делу о мошенничестве. Обвинение требовало для него семь с половиной лет колонии.

Павла Масловского признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его защита настаивала на оправдательном приговоре.

«Суд постановил назначить Масловскому П. А. наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 года»,— зачитала приговор судья Евгения Николаева (цитата по ТАСС).

Экс-главу Petropavlovsk задержали в феврале 2021 года. По данным следствия, в 2018 году он по заведомо невыгодной цене обеспечил покупку его компанией офиса в Благовещенске, который принадлежал его сыну. Его адвокаты говорили, что обвинение основано на неверной оценке стоимости недвижимости, включавшей в себя помимо здания и находившийся под ним земельный участок. Сам он вину не признал.

Подробности — в материале «Ъ» «Здание оказалось золотым».

Лаура Кеффер