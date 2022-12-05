Более 750 млн рублей направит Енисейское пароходство на подготовку флота к навигации 2023 года

На судоремонтных предприятиях Енисейского речного пароходства началась ремонтная кампания. К предстоящему навигационному сезону пароходство готовит более 400 судов и планирует направить на эти цели 764 млн рублей.



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Ремонтные работы выполняются преимущественно собственными подразделениями Енисейского речного пароходства – в Красноярском судоремонтном центре, Подтесовской и Ермолаевской ремонтно-эксплуатационных базах флота, производственные мощности и профессионализм коллективов которых позволяют решать большой спектр задач различной степени сложности.

На большинстве судов будет выполнен текущий ремонт, часть флота подлежит среднему ремонту, кроме того, на предприятии реализуется инвестиционная программа, которая предусматривает капитальные восстановительные ремонты, замену главных двигателей и прочих крупных агрегатов судов, модернизацию флота.

В 2023 году судоремонтники выполнят капитально-восстановительный ремонт теплохода «Весьегонск» и восстановят корпуса шести барж типа «БОА» грузоподъемностью 3000 тонн; заменят главные двигатели на двух теплоходах, на восьми – отопительные котлы, еще на восьми обновят дизель-генераторные агрегаты; новые силовые установки дизель-генераторов получат 12 судов.

«От качественно проведенного технического обслуживания и ремонта флота зависит весь ход предстоящей навигации. Необходимо свести к минимуму риски простоев и ремонтов в летний период, когда каждое судно востребовано для выполнения важных производственных задач. Особое значение имеет пополнение парка крупнотоннажных барж, которые нужны прежде всего для доставки грузов в Дудинку. Данное направление активно развивается в связи с реализацией на севере края ряда масштабных инвестиционных проектов – таких, как Серная программа «Норникеля», реновация Норильска», – подчеркнул исполнительный директор Енисейского пароходства Евгений Грудинов.

Добавим, что в 2023 году флот Енисейского речного пароходства пополнится четырьмя новыми баржами. 10 несамоходных судов морского класса компания заказала на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе. Общая стоимость контракта превышает 2 млрд рублей. Баржи спроектированы с учетом потребностей Енисейского речного пароходства и смогут эксплуатироваться как в речных, так и в морских условиях. Первые две, «БП-2501» и «БП-2502» были введены в эксплуатацию в конце прошедшей навигации и успели сходить в рейс до Дудинки.

АО «ЕРП»