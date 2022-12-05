Власти сообщили о выявлении случаев свиного гриппа в Курской области

В Курской области превышен эпидемиологический порог по гриппу, выявлены в том числе 18 лабораторно подтвержденных случаев заболевания штаммом свиного гриппа. Об этом сообщил на совещании в обладминистрации вице-губернатор Андрей Белостоцкий.

Говоря о числе случаев свиного гриппа, он сделал уточнение, что «не все анализы направляются на подтверждение в Москв»

«Вирус гриппа очень агрессивный, пациенты болеют тяжело, с высокой температурой. Это касается всех возрастных категорий. Мы сами видим, так как есть заболевшие и среди наших коллег»,— сказал вице-губернатор

За минувшую неделю с 28 ноября по 4 декабря в регионах Черноземья был также зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом почти на 7%.

Сергей Калашников

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