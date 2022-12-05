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Коммерсантъ FM
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Республиканцы расследуют «секретную нефтяную сделку» Джо Байдена и Саудовской Аравии

Представители Республиканской партии в Конгрессе США анонсировали расследование «тайных договоренностей» между администрацией Джо Байдена и представителями Саудовской Аравии. Речь идет о «секретной» сделке, которая, как сообщала The New York Times, была заключена во время ближневосточного турне президента США в июле и предполагала увеличение добычи нефти до конца текущего года. «Если администрация заключает секретные соглашения в ущерб американским производителям энергии и в рамках предвыборной кампании, американский народ заслуживает знать об этом»,— заявил в письме представитель Республиканской партии в комитете Палаты представителей по надзору и реформам Джеймс Комер.

Джо Байден (слева) и саудовский принц Мохаммед бен Сальман

Джо Байден (слева) и саудовский принц Мохаммед бен Сальман

Фото: Bandar Aljaloud / Saudi Royal Palace / AP

Джо Байден (слева) и саудовский принц Мохаммед бен Сальман

Фото: Bandar Aljaloud / Saudi Royal Palace / AP

Республиканская партия по итогам ноябрьских промежуточных выборов получила большинство мест в Палате представителей с января 2023 года. Партия анонсировала сразу несколько расследований в отношении администрации действующего президента-демократа Джо Байдена.

Напомним, что 5 октября страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. СМИ сообщали, что на этом решении настаивали Саудовская Аравия и Россия. США обвинили Эр-Рияд в срыве договоренностей и координировании энергетической политики с Россией, а также сообщили о подготовке ответных мер, в том числе в отношении Саудовской Аравии. В МИДе королевства решение назвали исключительно экономическим.

Кирилл Сарханянц

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