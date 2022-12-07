Смерть потомственного наркомана

Личная информация доноров половых клеток — их еще называют гаметами — никогда не разглашалась. Но в последние десятилетия возникли обстоятельства, вынуждающие законодателей принять другие решения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Во-первых, дети, зачатые от доноров, объединив усилия, заявили о своем праве знать, кто их биологические родители. Во-вторых, благодаря доступности генетических анализов они получили возможность самостоятельно получать такую информацию. По оценкам компании Research and Markets, занимающейся исследованиями рынка, в 2021 году генетический анализ в мире сделали 100 млн человек. Свободное генетическое тестирование и соцсети — вот факторы, которые позволяют любому в конце концов установить человека, чей генетический материал сделал их существование возможным. В связи с этим многие страны, в том числе Австрия, Великобритания, Швеция и Нидерланды, законодательно обязали доноров раскрывать свои личные данные. США до последнего времени отказывали зачатым от доноров детям в праве получать информацию о биологических родителях. Первопроходцем выступил штат Колорадо, 31 мая 2022 года фактически запретивший анонимное донорство гамет,— об этом сообщает медицинский журнал Американской медицинской ассоциации (JAMA).

До этого такое донорство регулировалось лишь директивами Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), предписывавших, в частности, проводить медицинский осмотр донора, собирать анамнез и проводить анализ половых клеток на наличие инфекционных заболеваний, однако сбор личных данных доноров в требования FDA не входил. Штаты Юта и Вашингтон приняли законы, предусматривающие сбор личных данных доноров и раскрытие этой информации детям, зачатым с их помощью, после 18 лет, однако доноры могут отказаться предоставлять и раскрывать такую информацию, что делает эти законы половинчатыми.

Новый закон Колорадо обязывает клиники вспомогательных репродуктивных технологий штата с 2025 года собирать личные данные доноров половых клеток и разрешает отказывать тем, кто не соглашается такие сведения предоставлять. Контактная информация доноров должна обновляться раз в три года. Кроме того, каждый человек, зачатый с использованием донорского материала, по достижении 18-летнего возраста имеет право узнать, кто этот материал предоставил. Не рекомендуется забирать материал у донора, с помощью которого уже «создано 25 семей в Колорадо или за его пределами». Кроме того, закон запрещает центрам репродукции в других штатах предоставлять донорские клетки жителям Колорадо. Этот пункт вызывает много споров, поскольку противоречит конституционному закону США, не допускающему протекционизм в торговых отношениях между штатами.

По мнению экспертов, закон ставит много нравственных проблем. В частности, как детям относиться к донору и своим «сводным» братьям и сестрам, например, тем, которые растут в семье донора. Не вызовет ли у них стресс отказ донора с ними общаться или даже просто встретиться.

На федеральном уровне в США тоже задумались о принятии закона о донорстве гамет, правда, скорее для защиты прав потребителей. Законопроект, выдвинутый в палате представителей, получил название «закон Стивена» в честь Стивена Ганнера, страдавшего шизофренией и погибшего в 27 лет от передозировки запрещенных веществ. Он был зачат от донора-наркомана, тоже страдавшего шизофренией, но скрывшего эту информацию от сотрудников клиники репродуктивных технологий. Законопроект обязывает донора генетического материала сообщать банку гамет о серьезных заболеваниях, в том числе венерических, генетических и психических.

Банкам придется самим проверять эту информацию по медкарте предполагаемого донора и сообщать эти данные реципиенту, их лечащему врачу и зачатому с помощью донора ребенку. При этом законопроект требует от банка гамет исключить из медкарты донора любую информация, раскрывающую его личность, в том числе имя и адрес. У наблюдателей есть серьезные сомнения, что другие штаты США последуют примеру Колорадо.

Елена Туева