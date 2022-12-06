Вечный февраль

В Электротеатре «Станиславский» сыграли премьеру «Черной пурги» — это первая постановка одноименной пьесы Анастасии Букреевой в Москве. О том, как спектакль Дениса Азарова, экс-худрука Театра Виктюка, приобрел незапланированно актуальное звучание, рассказывает Марина Шимадина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Присутствие медведя, который всегда во всем виноват, придает бытовым обобщениям «Черной пурги» сюрреалистический оттенок Фото: Олимпия Орлова Фото: Олимпия Орлова Фото: Олимпия Орлова Фото: Олимпия Орлова Фото: Олимпия Орлова Следующая фотография 1 / 5 Присутствие медведя, который всегда во всем виноват, придает бытовым обобщениям «Черной пурги» сюрреалистический оттенок Фото: Олимпия Орлова Фото: Олимпия Орлова Фото: Олимпия Орлова Фото: Олимпия Орлова Фото: Олимпия Орлова

Пьеса «Черная пурга» была написана в 2020 году и сразу же стала одним из лидеров драматургических конкурсов: она вошла в шорт-лист «Ремарки» и «Кульминации», прозвучала на «Первой читке» в Петербурге и на «Любимовке» в Москве, где режиссером читки был как раз Денис Азаров, а исполнителями — артисты Театра имени Романа Виктюка, которым он тогда руководил. Изначально постановка пьесы предполагалась именно там, но после ухода Азарова с поста худрука реализовать этот проект удалось в Электротеатре; там его поддержали помимо продюсерской компании «Арт-Проект» Министерство культуры РФ, Президентский фонд культурных инициатив и Российский фонд культуры, однако это совершенно не то оптимистичное и идейно выдержанное зрелище, которого ждешь при таком сиятельном патронаже.

Текст Анастасии Букреевой был написан в разгар пандемии и, видимо, отражал то состояние изоляции, невозможности вырваться из замкнутого пространства, где тебя удерживают непонятные обстоятельства непреодолимой силы. По сюжету некий командированный Свердлов приезжает в город Н., чтобы разобраться в причинах гибели шахтера, но вместо этого сам запутывается в вязком мороке сурового заполярного края, на который надвигается страшная черная пурга, а самолеты не летают, потому что загадочный медведь перекусил кабель. В описании города и даже конкретных географических точек явно угадывается Норильск — в тексте даже упоминается одно из мест массовых захоронений Норильлага, «норильская голгофа». Но драматург настаивает, что в пьесе речь не о конкретном городе, а о нашей стране в целом, о людях, которые здесь живут, часто — в совершенно невыносимых условиях.

И все же «Черная пурга» — совсем не док, как можно предположить. Скорее уж наш русский «Твин-Пикс». Из сравнений в голову еще приходят «Петровы в гриппе» Сальникова, где узнаваемый вроде бы Екатеринбург рабочих окраин расплывался в гриппозном бреду героев и превращался в пространство сюрреалистическое. Режиссер Денис Азаров тоже тяготеет к «сюру» и абсурду — можно вспомнить его «Пир» по обэриутам и потусторонние «Мертвые души» в Театре Романа Виктюка или фантасмагорический «Сад» в Электротеатре. И в тексте Букреевой он подчеркивает именно эту, мистическую грань, чему во многом способствуют психоделическая музыка Кирилла Таушкина, свет Никиты Черноусова и хореография Анны Закусовой.

На сцене, оформленной Алексеем Трегубовым,— зал местного краеведческого музея, больше похожего на безлюдный аэропорт, с огромным бивнем мамонта и чучелом черно-бурой лисицы. Экскурсовод в костюме стюардессы (Анастасия Фурса) тут говорит странным механическим голосом цифровой онлайн-помощницы, временами переходя на низкие частоты чревовещателя: «Вы отсюда никогда не уедете». Театр имени классика, где идут пьесы классиков, тут почему-то похож на тюрьму, а яркий торговый центр — на храм. Но главная местная забава –— ходить с ружьями и вилами на медведя, которого никто не видел, но он традиционно во всем виноват. Ну а кто ж еще?

Среди персонажей, с которыми встречается Свердлов,— мертвый шахтер и шахтер, который умрет через две недели, да и остальные по большому счету такие же шахтеры. Смерть здесь обыденна, она разлита по венам людей, как угольная пыль, как черная пурга. А в мерзлой земле, куда каждый день спускаются рабочие, чтобы заглянуть в лицо бездне, кости мамонтов перемешаны с костями тысяч зеков.

Пьеса Анастасии Букреевой, хоть и написана два года назад, очень точно попадает еще и в сегодняшнее ощущение безвременья, растерянности и тотального чувства вины. Текст устроен по принципу рондо — в каждом разговоре главный герой повторяет один и тот же монолог с разными вариациями: «Я не очень понимаю, как я оказался в этом городе. Это какая-то очень-очень странная история. То, что родственники мои здесь как-то жили,— так это ни о чем не говорит. Жили, но очень давно. У всех кто-то где-то жил. У нас страна большая. Но почему я оказался здесь?»

Вот эти растерянность и непонимание — при чем тут я, какая связь между мной и этим жутким местом, где у людей «дыры в солнечном сплетении»,— основная интонация пьесы. Главный герой в исполнении Евгения Капустина — трогательный и милый современный мальчик, чистенький офисный работник угольной компании, всячески отрицает свою причастность к происходящему и происходившему здесь. Ну подумаешь, фамилия Свердлов — это же не тот, кто расстрелял царскую семью. Хотя ничего нельзя сказать точно. А если его предки жили здесь, то они могли быть либо зэками, либо вертухаями, одно из двух. И герой придумывает себе деда поляка, бабушку шведку и прабабушку японку, лишь бы снять с себя хоть часть родовой травмы. Откреститься от ответственности. Но это невозможно. «Я думаю, это мы распяли Христа. Это мы сжигали людей в камерах и убивали младенцев. Поэтому медведь перекусил кабель»,— говорит в финале Девушка с золотыми волосами (Юлия Абдель-Фатах), единственная родственная душа для Свердлова в этом аду. И есть один только способ вырваться из замкнутого круга — выйти в черную пургу и перестать быть. Правда, Денис Азаров делает финал не таким мрачным и намекает, что герою все это только снится, но черная пурга при этом его заметает по-настоящему.