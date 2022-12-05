В Ярославской области проведут дополнительные проверки после взрыва газа на улице Кузнецова

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил провести дополнительные проверки использования газового оборудования после взрыва газа в доме на улице Кузнецова в Ярославле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

«К сожалению, полностью застраховаться от такого невозможно, но минимизировать такие случаи – необходимо»,— сказал господин Евраев.

По словам главы области, причиной взрыва дома на улице Кузнецова стала самовольная эксплуатация газового оборудования. В результате взрыва пострадала одна квартира, сильно повреждена кровля. Житель этой квартиры госпитализирован. Сейчас решается вопрос, можно ли обратно возвращаться в дом или его жители будут размещены временно в общежитии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что все жильцы взорвавшегося дома эвакуированы, их разместили во дворце спорта «Торпедо». Пострадавший при взрыве мужчина находится в тяжелом состоянии.

Алла Чижова