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Пострадавший при взрыве газа мужчина находится в тяжелом состоянии

Пострадавшего при взрыве газа на улице Кузнецова мужчину доставили в клиническую больницу скорой помощи им. Соловьева в крайне тяжелом состоянии, он находится в реанимационном отделении, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Жительнице дома стало плохо в пункте временного содержания, ее отправили в эту же больницу. Женщине 90 лет, сейчас она находится под присмотром врачей.

В связи с тем, что жильцу дома причинен тяжкий вред здоровью, уголовное дело переквалифицировано

на п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Вероника Макарова

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