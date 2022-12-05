В Воронеже вновь открылся не работавший из-за санкций крематорий

С 5 декабря в Воронеже в штатном режиме заработал единственный в Черноземье крематорий, не принимавший заявки на сжигание тел умерших с 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что крематорий временно прекратил работу из-за последствий санкций, которые не позволяли учреждению купить необходимые комплектующие для ремонта чешской печи производства фирмы Tabo CS.

«Была произведена замена одного из модулей системы и осуществлен частичный ремонт основной камеры. Работали инженеры и технические специалисты крематория, а также специалисты ООО "Реново-сервис", которое является официальным представителем компании-производителя Tabo CS в России»,— пояснили в пресс-службе

Организация возобновила прием заявок на кремацию, проведение церемоний прощания.

В июне счетная палата Воронежа проанализировала деятельность АО «Воронежское похоронное бюро», которому крематорий. Аудиторы пришли к выводу, что его услуги оказались непопулярными из-за отношения верующих. Через кремацию в год проходят 3% от 12 тыс. умерших в городе. Бюджет при этом не получает ощутимой прибыли от актива, в котором 25% принадлежат мэрии. Не планируется выплата дивидендов и в 2022 году, уверены в палате. В компании отвергают претензии КСП, поясняя, что убытки являются «запланированными», а выплата дивидендов остается возможной уже в этом году.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Печи стоят без тела»

Сергей Калашников

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