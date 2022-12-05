Минэкономики заключило первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений почти за два года

Минэкономики заключило соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с компанией «Промышленные технологии» (входит в структуру АЕОН Романа Троценко). Об этом сообщил замглавы Минэкономики Мурат Керефов газете «Ведомости». Это первое СЗПК за два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурат Керефов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Мурат Керефов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По его словам, «Промышленные технологии» собираются построить в Волгоградской области завод по производству метанола. Размер инвестиций в проект составит 74 млрд руб. Завод станет якорным проектом для инвесторов новой особой экономической зоны «Химпром».

В октябре 2020 года инвесторы получили возможность заключать СЗПК с Минэкономики. Соглашение гарантирует неизменность налоговых условий и возмещение затрат на инфраструктуру.

СЗПК не заключались с апреля 2021 года из-за окончания действия временных правил их заключения и срыва сроков запуска госплатформы «Капиталовложения». В сентябре этого года правительство приняло новые правила заключения соглашений, напоминают «Ведомости».

Как пояснил господин Керефов, с сентября Минэкономики получило шесть заявок от компаний на заключение соглашений. Он не привел их названий. По его словам, они представили проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности, переработки, разработки и туризма.

Подробнее о СЗПК — в материале «Ъ» «Стабилизационную оговорку торопят в закон».

Олеся Павленко