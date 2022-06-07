Стабилизационную оговорку торопят в закон

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Ради запуска инвестиционного цикла в экономике правительство и парламентарии торопятся скорректировать механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) до завершения весенней сессии Госдумы. Вчера Белый дом внес в Госдуму масштабные поправки ко второму чтению законопроекта о трансформации СЗПК для охвата наиболее крупных проектов и контроля за ними в рамках налогового мониторинга. Одновременно депутаты одобрили поправки ко второму чтению другого проекта о СЗПК — о налоговых вычетах для участников федеральных соглашений. С июня правительство уже запустило цифровую платформу для их заключения, без которой процесс пришлось остановить на год,— теперь же его тормозит только отсутствие подзаконной базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

После запуска ГИС «Капиталовложения» для заключения и сопровождения в электронной форме соглашений о защите и поощрении капиталовложений с июня 2022 года перезапуску инвестиционного цикла все еще препятствует отсутствие подзаконной базы. Напомним, что из-за неготовности цифровой платформы механизм СЗПК (инвестиции в обмен на гарантии неизменности регуляторной среды) проработал с декабря 2020 года по апрель 2021 года — тогда удалось заключить 36 СЗПК на 1,3 трлн руб. (объем капвложений в 262 млрд руб., число рабочих мест — более 30 тыс.). Возобновить подписание СЗПК планировалось с начала 2022 года, но из-за потребности в масштабных корректировках законодательства с учетом правоприменительной практики процесс затянулся — в Госдуме завис проект об обещанном инвесторам налоговом вычете как альтернативе субсидированию расходов по проекту (см. “Ъ” от 15 октября 2021 года). Между тем бизнес рассчитывал на большие льготы с учетом отраслевой специфики, правительство же намеревалось сбалансировать риски бюджета в условиях высокой волатильности на рынках и избыточного спроса на применение механизма при упрощении доступа к нему (см. “Ъ” от 30 декабря 2021 года). В результате правительство дорабатывало проекты по двум направлениям и теперь рассчитывает, что они будут приняты до конца весенней сессии Госдумы.

Так, вчера комитет по бюджету и налогам Госдумы одобрил поправки ко второму чтению проекта о налоговых вычетах по имущественному и земельному налогам для инвесторов (№1184603-7, поправки к Налоговому кодексу) — он будет доступен только для федеральных соглашений. При этом уточняется состав расходов к вычету — на приобретение, создание, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объектов основных средств. Чтобы исключить дублирование господдержки, при определении налоговой базы не будут учитываться расходы, если по ним инвестор уже применил инвестиционный налоговый вычет. В ходе первого чтения комитет отметил несколько недоработок проекта: проверка Минэкономики обоснованности предъявленных к вычету расходов является дублированием полномочий ФНС, а в ее отсутствие требование о вычете не должно включаться в НК. Эти противоречия де-факто снимаются введением налогового мониторинга для всех участников СЗПК — процедура обеспечит доступ к данным об их фактических затратах по проектам.

Системная же трансформация СЗПК предусмотрена другим пакетом поправок — они внесены правительством в Госдуму вчера ко второму чтению проекта о точечной господдержке инвестпроектов золотодобытчиков (они не смогут возмещать затраты на инфраструктуру за счет налоговых платежей взамен на региональные преференции). В этот проект теперь включена норма о введении налогового контроля для участников СЗПК, кратном повышении порогов доступа к механизму, возможности поставить проект «на паузу» и описание процесса выполнения обязательств инвестора и государства в условиях форс-мажора и существенных изменений обстоятельств (см. “Ъ” от 16 мая). По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, поправки согласованы с предпринимательским сообществом и регионами. В РСПП же ранее отмечали, что бизнес заинтересован в инструменте, который обеспечивает стабилизацию условий реализации инвестпроекта, поскольку прогнозируемость стала наиболее редким и востребованным ресурсом в текущих условиях. При этом беспокойство бизнеса вызывали нормы о региональном и федеральном (в формате рабочей группы) «праве вето» на получение поддержки инвестпроектами — «потребуется формирование правоприменительной практики для того, чтобы оценить последствия применения механизма», указывали в РСПП.

Диана Галиева