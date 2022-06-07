Стабилизационную оговорку торопят в закон

Ради запуска инвестиционного цикла в экономике правительство и парламентарии торопятся скорректировать механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) до завершения весенней сессии Госдумы. Вчера Белый дом внес в Госдуму масштабные поправки ко второму чтению законопроекта о трансформации СЗПК для охвата наиболее крупных проектов и контроля за ними в рамках налогового мониторинга. Одновременно депутаты одобрили поправки ко второму чтению другого проекта о СЗПК — о налоговых вычетах для участников федеральных соглашений. С июня правительство уже запустило цифровую платформу для их заключения, без которой процесс пришлось остановить на год,— теперь же его тормозит только отсутствие подзаконной базы.
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После запуска ГИС «Капиталовложения» для заключения и сопровождения в электронной форме соглашений о защите и поощрении капиталовложений с июня 2022 года перезапуску инвестиционного цикла все еще препятствует отсутствие подзаконной базы. Напомним, что из-за неготовности цифровой платформы механизм СЗПК (инвестиции в обмен на гарантии неизменности регуляторной среды) проработал с декабря 2020 года по апрель 2021 года — тогда удалось заключить 36 СЗПК на 1,3 трлн руб. (объем капвложений в 262 млрд руб., число рабочих мест — более 30 тыс.). Возобновить подписание СЗПК планировалось с начала 2022 года, но из-за потребности в масштабных корректировках законодательства с учетом правоприменительной практики процесс затянулся — в Госдуме завис проект об обещанном инвесторам налоговом вычете как альтернативе субсидированию расходов по проекту (см. “Ъ” от 15 октября 2021 года). Между тем бизнес рассчитывал на большие льготы с учетом отраслевой специфики, правительство же намеревалось сбалансировать риски бюджета в условиях высокой волатильности на рынках и избыточного спроса на применение механизма при упрощении доступа к нему (см. “Ъ” от 30 декабря 2021 года). В результате правительство дорабатывало проекты по двум направлениям и теперь рассчитывает, что они будут приняты до конца весенней сессии Госдумы.
Так, вчера комитет по бюджету и налогам Госдумы одобрил поправки ко второму чтению проекта о налоговых вычетах по имущественному и земельному налогам для инвесторов (№1184603-7, поправки к Налоговому кодексу) — он будет доступен только для федеральных соглашений. При этом уточняется состав расходов к вычету — на приобретение, создание, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объектов основных средств. Чтобы исключить дублирование господдержки, при определении налоговой базы не будут учитываться расходы, если по ним инвестор уже применил инвестиционный налоговый вычет. В ходе первого чтения комитет отметил несколько недоработок проекта: проверка Минэкономики обоснованности предъявленных к вычету расходов является дублированием полномочий ФНС, а в ее отсутствие требование о вычете не должно включаться в НК. Эти противоречия де-факто снимаются введением налогового мониторинга для всех участников СЗПК — процедура обеспечит доступ к данным об их фактических затратах по проектам.
Системная же трансформация СЗПК предусмотрена другим пакетом поправок — они внесены правительством в Госдуму вчера ко второму чтению проекта о точечной господдержке инвестпроектов золотодобытчиков (они не смогут возмещать затраты на инфраструктуру за счет налоговых платежей взамен на региональные преференции). В этот проект теперь включена норма о введении налогового контроля для участников СЗПК, кратном повышении порогов доступа к механизму, возможности поставить проект «на паузу» и описание процесса выполнения обязательств инвестора и государства в условиях форс-мажора и существенных изменений обстоятельств (см. “Ъ” от 16 мая). По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, поправки согласованы с предпринимательским сообществом и регионами. В РСПП же ранее отмечали, что бизнес заинтересован в инструменте, который обеспечивает стабилизацию условий реализации инвестпроекта, поскольку прогнозируемость стала наиболее редким и востребованным ресурсом в текущих условиях. При этом беспокойство бизнеса вызывали нормы о региональном и федеральном (в формате рабочей группы) «праве вето» на получение поддержки инвестпроектами — «потребуется формирование правоприменительной практики для того, чтобы оценить последствия применения механизма», указывали в РСПП.