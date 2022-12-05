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Патриарх Кирилл призвал руководство РФ к повороту на Восток

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что происходящее в отношениях с Западом должно дать сигнал руководству России к повороту на Восток, прежде всего — на восток РФ. Он сказал об этом на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым и архиепископом Якутским и Ленским Романом (Лукиным).

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Хочу сказать то, что я до сего момента никогда не говорил, а сейчас скажу. То, что сегодня происходит в отношениях России с Западом, должно очень многому научить и наше руководство, и наших дипломатов, и нашу интеллигенцию, и еще и еще раз дать сигнал к тому, что поворот должен быть на Восток. Ну, а восток от Москвы — это огромное пространство, и в первую очередь это пространство нашей страны. Якутия, если посмотреть на карту,— огромная часть этого пространства»,— сказал патриарх.

По его мнению, если геополитический и экономический поворот произойдет, то это будет содействовать процветанию Якутии. Он считает, что регион достоин того, чтобы в него вкладывались дополнительные ресурсы и чтобы в нем развивались промышленность, инфраструктура и культура, опираясь на ее «несметные богатства».

Леонид Уварчев

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