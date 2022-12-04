1/8 финала

Нидерланды—США 3:1
Депай, 10; Блинд, 45+1; Дюмфрис, 81 — Райт, 76
3 декабря. Доха, стадион Khalifa International. 44 846 зрителей.
Статистика матча
Нидерланды США
Удары по воротам 11 17
Удары в створ 6 8
Угловые 4 5
Офсайды 0 3
Фолы 10 5
Предупреждения 2 0
Процент владения мячом 42 58
Аргентина—Австралия 2:1
Месси, 35; Альварес, 57 — Фернандес, 77 (автогол)
3 декабря. Эр-Райян, стадион Ahmed Bin Ali. 45 032 зрителя.
Статистика матча
Аргентина Австралия
Удары по воротам 14 5
Удары в створ 5 1
Угловые 1 3
Офсайды 3 0
Фолы 8 15
Предупреждения 0 2
Процент владения мячом 61 39
Франция—Польша 3:1
Жиру, 44; Мбаппе, 74, 90+1 — Левандовский, 90+9 (пен.)
4 декабря. Доха, стадион Al Thumama. 40 989 зрителей.
Статистика матча
Франция Польша
Удары по воротам 17 11
Удары в створ 8 2
Угловые 7 1
Офсайды 2 1
Фолы 10 8
Предупреждения 1 2
Процент владения мячом 55 45
Матч Англия—Сенегал завершился после подписания номера в печать.
05.12: Япония—Хорватия, Бразилия—Южная Корея
06.12: Марокко—Испания, Португалия—Швейцария
1/4 финала
09.12: Нидерланды—Аргентина
10.12: Франция—победитель матча Англия—Сенегал