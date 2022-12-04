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Коммерсантъ FM
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1/8 финала

Нидерланды—США 3:1

Депай, 10; Блинд, 45+1; Дюмфрис, 81 — Райт, 76

3 декабря. Доха, стадион Khalifa International. 44 846 зрителей.

Статистика матча

Нидерланды США

Удары по воротам 11 17

Удары в створ 6 8

Угловые 4 5

Офсайды 0 3

Фолы 10 5

Предупреждения 2 0

Процент владения мячом 42 58

Аргентина—Австралия 2:1

Месси, 35; Альварес, 57 — Фернандес, 77 (автогол)

3 декабря. Эр-Райян, стадион Ahmed Bin Ali. 45 032 зрителя.

Статистика матча

Аргентина Австралия

Удары по воротам 14 5

Удары в створ 5 1

Угловые 1 3

Офсайды 3 0

Фолы 8 15

Предупреждения 0 2

Процент владения мячом 61 39

Франция—Польша 3:1

Жиру, 44; Мбаппе, 74, 90+1 — Левандовский, 90+9 (пен.)

4 декабря. Доха, стадион Al Thumama. 40 989 зрителей.

Статистика матча

Франция Польша

Удары по воротам 17 11

Удары в створ 8 2

Угловые 7 1

Офсайды 2 1

Фолы 10 8

Предупреждения 1 2

Процент владения мячом 55 45

Матч Англия—Сенегал завершился после подписания номера в печать.

05.12: Япония—Хорватия, Бразилия—Южная Корея

06.12: Марокко—Испания, Португалия—Швейцария

1/4 финала

09.12: Нидерланды—Аргентина

10.12: Франция—победитель матча Англия—Сенегал

  • Газета «Коммерсантъ» №225/П от 05.12.2022, стр. 12

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